DPM Metals Aktie
WKN DE: A41G6R / ISIN: CA26139R1091
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: DPM Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DPM Metals öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,764 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DPM Metals noch 0,270 CAD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 327,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 178,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,75 USD im Vergleich zu 2,78 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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