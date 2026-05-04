Ausblick: DPM Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DPM Metals öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,764 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DPM Metals noch 0,270 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 327,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 178,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,75 USD im Vergleich zu 2,78 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at