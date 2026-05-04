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WKN DE: A41JQH / ISIN: AU0000413890

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: DPM Metals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DPM Metals lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DPM Metals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 AUD gegenüber 0,300 AUD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DPM Metals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 461,9 Millionen AUD im Vergleich zu 198,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,24 AUD, gegenüber 3,09 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,01 Milliarden AUD im Vergleich zu 1,36 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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