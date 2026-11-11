DPM Metals Aktie

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WKN DE: A41G6R / ISIN: CA26139R1091

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: DPM Metals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DPM Metals wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,753 USD gegenüber 0,740 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 321,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 320,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,78 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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