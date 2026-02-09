Ausblick: DPM Metals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DPM Metals lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,780 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 306,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 262,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,79 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 904,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 815,1 Millionen CAD.

