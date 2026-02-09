DPM Metals Aktie
WKN DE: A41JQH / ISIN: AU0000413890
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: DPM Metals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DPM Metals gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,13 AUD je Aktie gegenüber 0,800 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 440,2 Millionen AUD – ein Plus von 53,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DPM Metals 287,5 Millionen AUD erwirtschaften konnte.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 AUD, gegenüber 1,99 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 902,0 Millionen AUD generiert wurden.
