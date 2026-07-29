Ausblick: DPM Metals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DPM Metals lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,828 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 372,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 255,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,49 USD aus. Im Vorjahr waren 2,78 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at