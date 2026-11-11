DPM Metals Aktie
WKN DE: A41JQH / ISIN: AU0000413890
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DPM Metals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DPM Metals lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DPM Metals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,08 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 AUD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll DPM Metals 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 462,0 Millionen AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DPM Metals 355,6 Millionen AUD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,97 AUD, gegenüber 3,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,99 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden AUD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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