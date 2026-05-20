Dr. Agarwal's Health Care Aktie
WKN DE: A41263 / ISIN: INE943P01029
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Dr Agarwals Health Care gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dr Agarwals Health Care wird am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,07 INR je Aktie gegenüber 1,04 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,40 Milliarden INR – ein Plus von 17,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dr Agarwals Health Care 4,60 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,18 INR, gegenüber 2,80 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 20,72 Milliarden INR im Vergleich zu 17,11 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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20.05.26
|Ausblick: Dr Agarwals Health Care gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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