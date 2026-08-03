Ausblick: Dr Agarwals Health Care verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dr Agarwals Health Care wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Dr Agarwals Health Care für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,60 Prozent auf 5,93 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,11 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,21 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,22 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at