Ausblick: Dr Agarwals Health Care verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dr Agarwals Health Care lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,35 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dr Agarwals Health Care in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,14 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,80 INR je Aktie, gegenüber 4,21 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 25,61 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 20,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net