D.R. Horton Aktie

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WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: DR Horton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DR Horton lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DR Horton die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,01 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,04 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DR Horton in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 9,07 Milliarden USD im Vergleich zu 9,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,44 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,57 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,74 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 34,25 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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