Ausblick: DR Horton veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DR Horton wird sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DR Horton 2,58 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,55 Milliarden USD gegenüber 7,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,39 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,32 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 34,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at