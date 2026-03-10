Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentiert Quartalsergebnisse

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,71 Milliarden USD gegenüber 12,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,71 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,051 USD, gegenüber 0,430 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 43,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 43,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at