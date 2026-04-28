Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs Aktie
WKN DE: A3D162 / ISIN: US23345V1070
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentiert Quartalsergebnisse
Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 9,89 Milliarden USD im Vergleich zu 9,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,050 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,09 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 40,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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