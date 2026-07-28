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Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs Aktie

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D162 / ISIN: US23345V1070

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,057 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 10,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,221 USD im Vergleich zu 0,050 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 40,70 Milliarden USD, gegenüber 40,94 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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