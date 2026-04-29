Dr. Lal PathLabs Aktie

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WKN DE: A2ACT9 / ISIN: INE600L01024

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dr Lal PathLabs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dr Lal PathLabs lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dr Lal PathLabs die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,25 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dr Lal PathLabs noch 9,29 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 11,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,70 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,03 Milliarden INR umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 30,53 INR, gegenüber 29,24 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 27,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,61 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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