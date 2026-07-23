Ausblick: Dr Lal PathLabs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dr Lal PathLabs lädt am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,69 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,94 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 13,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,58 Milliarden INR gegenüber 6,70 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 35,41 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 30,24 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,39 Milliarden INR, gegenüber 27,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at