Ausblick: Dr Lal PathLabs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dr Lal PathLabs öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,62 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dr Lal PathLabs noch ein Gewinn pro Aktie von 5,80 INR in den Büchern gestanden.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 6,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,61 INR, gegenüber 29,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 27,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,61 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at