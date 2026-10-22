Dr Reddy'S Laboratories Aktie
WKN DE: A40TXL / ISIN: INE089A01031
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dr ReddyS Laboratories informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dr ReddyS Laboratories lädt am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,18 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 17,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 86,10 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 42,26 INR, gegenüber 51,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten durchschnittlich auf 350,53 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 335,93 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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