Dr. Reddy's Laboratories Aktie

Dr. Reddy's Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659157 / ISIN: US2561352038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Dr Reddys Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dr Reddys Laboratories wird sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dr Reddys Laboratories ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 24 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,55 Prozent auf 892,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 33 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,442 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS) 11,80 1,72% Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen