Ausblick: Dr Reddys Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dr Reddys Laboratories wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,119 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 26 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 886,6 Millionen USD – ein Minus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dr Reddys Laboratories 981,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

35 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,647 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,71 Milliarden USD, gegenüber 3,85 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at