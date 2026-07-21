Dr Reddy'S Laboratories Aktie

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WKN DE: A40TXL / ISIN: INE089A01031

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Dr ReddyS Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dr ReddyS Laboratories wird am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,75 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,04 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Dr ReddyS Laboratories 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 81,40 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dr ReddyS Laboratories 85,45 Milliarden INR umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,34 INR, wohingegen im Vorjahr noch 51,48 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 355,64 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 335,93 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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