Ausblick: Dr Reddys Laboratories zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dr Reddys Laboratories veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,092 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dr Reddys Laboratories soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 854,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 998,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,517 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,80 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at