Ausblick: DraftKings A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DraftKings A wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass DraftKings A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,022 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.

29 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,51 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,05 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at