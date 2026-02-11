Ausblick: DraftKings A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DraftKings A stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DraftKings A noch ein Verlust pro Aktie von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DraftKings A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,156 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 33 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,03 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at