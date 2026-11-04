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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: DraftKings A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DraftKings A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Verlust von -0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 32 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,193 USD je Aktie, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 35 Analysten durchschnittlich auf 6,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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