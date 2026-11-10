Draganfly Aktie
WKN DE: A40LPP / ISIN: CA26142Q3044
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Draganfly gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Draganfly lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Draganfly im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,233 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 77,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,8 Millionen CAD gegenüber 2,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,970 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,460 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,2 Millionen CAD, gegenüber 7,7 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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