Draganfly Aktie
WKN DE: A40LPP / ISIN: CA26142Q3044
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Draganfly legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Draganfly wird am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 CAD gegenüber -1,110 CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 80,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,334 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,400 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 9,1 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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