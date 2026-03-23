Ausblick: Draganfly legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Draganfly wird am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 CAD gegenüber -1,110 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 80,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,334 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,400 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 9,1 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at