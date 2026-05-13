Ausblick: Dragonfly Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dragonfly Energy wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,494 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -9,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Dragonfly Energy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dragonfly Energy 13,4 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -14,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 57,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 58,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at