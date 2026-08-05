Dragonfly Energy Holdings Aktie

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WKN DE: A41MFR / ISIN: US26145B4032

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dragonfly Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dragonfly Energy wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Dragonfly Energy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,800 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Dragonfly Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 13,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dragonfly Energy 16,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -1,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -14,800 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 60,0 Millionen USD, gegenüber 58,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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