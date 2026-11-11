Dragonfly Energy Holdings Aktie
WKN DE: A42NRH / ISIN: US26145B6011
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dragonfly Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dragonfly Energy veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -3,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -16,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dragonfly Energy in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 13,5 Millionen USD im Vergleich zu 16,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -13,360 USD, gegenüber -118,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 51,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dragonfly Energy Holdings Corp Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Dragonfly Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dragonfly Energy Holdings Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dragonfly Energy Holdings Corp Registered Shs
|2,01
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.