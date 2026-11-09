DREAM Unlimited a Aktie
WKN DE: A2P8CM / ISIN: CA26153M5072
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: DREAM Unlimited A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DREAM Unlimited A öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 95,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,6 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CAD im Vergleich zu -0,450 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 408,3 Millionen CAD, gegenüber 463,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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