Ausblick: DREAM Unlimited A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DREAM Unlimited A veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 CAD je Aktie erzielt worden.

DREAM Unlimited A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,150 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,48 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 374,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 624,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at