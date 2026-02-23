DREAM Unlimited a Aktie

DREAM Unlimited a

WKN DE: A2P8CM / ISIN: CA26153M5072

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: DREAM Unlimited A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DREAM Unlimited A wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,250 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DREAM Unlimited A ein EPS von 3,08 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 17,98 Prozent auf 157,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 192,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 CAD im Vergleich zu 4,48 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 390,3 Millionen CAD, gegenüber 624,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

