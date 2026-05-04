Ausblick: Drew Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Drew Industries wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD gegenüber 1,94 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Drew Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,70 USD, gegenüber 7,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 4,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at