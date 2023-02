Ausblick: Driven Brands verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Driven Brands veröffentlicht am 22.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,248 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 549,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 40,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,9 Millionen USD in den Büchern standen.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at