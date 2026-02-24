Ausblick: Driven Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Driven Brands wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,284 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,940 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 469,1 Millionen USD – ein Minus von 16,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Driven Brands 564,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie, gegenüber -1,820 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,95 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at