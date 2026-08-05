Ausblick: Dropbox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende Dropbox-Bilanz.

Dropbox wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,739 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 64,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 626,7 Millionen USD gegenüber 625,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at