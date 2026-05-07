Dropbox Aktie
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
|Ausblick auf Quartalsbilanz
|
07.05.2026 18:01:00
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dropbox äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,697 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dropbox ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 620,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 624,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,86 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,52 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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