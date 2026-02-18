Ausblick: Dropbox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dropbox wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,669 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dropbox 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 628,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 643,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,40 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,51 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at