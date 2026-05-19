DS Plattformen AB Registered b Aktie
WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: DS Plattformen Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DS Plattformen Registered B wird am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,690 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 30,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 SEK erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DS Plattformen Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 139,2 Millionen SEK im Vergleich zu 98,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,92 SEK, gegenüber 2,34 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 644,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,5 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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