DS Plattformen AB Registered b Aktie

WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: DS Plattformen Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DS Plattformen Registered B lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,500 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 62,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 135,8 Millionen SEK gegenüber 83,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,69 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,770 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 500,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 309,7 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

