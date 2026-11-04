DS Plattformen AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: DS Plattformen Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DS Plattformen Registered B wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,790 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,790 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DS Plattformen Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 181,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 131,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 3,14 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,34 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 713,3 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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