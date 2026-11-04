DS Plattformen AB Registered b Aktie
WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: DS Plattformen Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DS Plattformen Registered B wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,790 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,790 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DS Plattformen Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 181,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 131,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 3,14 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,34 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 713,3 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DS Plattformen AB Registered Shs -B-
|
04.11.26
|Ausblick: DS Plattformen Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: DS Plattformen Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: DS Plattformen Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu DS Plattformen AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|DS Plattformen AB Registered Shs -B-
|1,38
|5,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.