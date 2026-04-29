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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: DSV A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DSV A-S lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,81 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,90 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 66,93 Prozent auf 69,58 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 61,61 DKK, gegenüber 34,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 290,78 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 245,21 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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