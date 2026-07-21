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WKN DE: A0MRDY / ISIN: DK0060079531

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: DSV A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DSV A-S wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,49 DKK. Im Vorjahresquartal waren 9,90 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,80 Prozent auf 74,25 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,98 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 60,80 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 34,30 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 293,78 Milliarden DKK, gegenüber 245,21 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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