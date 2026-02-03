DSV A-S Aktie

WKN DE: A0MRDY / ISIN: DK0060079531

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: DSV A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DSV A-S stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,90 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,20 DKK je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 72,51 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 66,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,51 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 50,43 DKK je Aktie, gegenüber 47,10 DKK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 248,50 Milliarden DKK. Im Fiskaljahr zuvor waren 166,21 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DSV A-S

Analysen zu DSV A-S

