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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: DSW A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DSW A lässt sich am 26.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DSW A die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,495 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DSW A noch ein Verlust pro Aktie von -0,800 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll DSW A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 718,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,025 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 3,01 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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