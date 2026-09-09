Ausblick: DSW A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DSW A lädt am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,258 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DSW A 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 739,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DSW A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 744,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,391 USD je Aktie, gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at