DS a Aktie

WKN DE: A2PGSF / ISIN: US2505651081

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: DSW A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DSW A wird am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,178 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 763,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 777,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,461 USD im Vergleich zu -0,200 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,90 Milliarden USD, gegenüber 3,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

