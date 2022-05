Ausblick: DT Midstream präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DT Midstream lässt sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DT Midstream die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,890 USD je Aktie gegenüber 0,844 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 217,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 893,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 840,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at